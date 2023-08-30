30 августа, 06:51

Аксенов сообщил, что в Крыму создали порядка 17 тыс. га виноградников

Это составляет около 10% от показателей полуострова при СССР

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Порядка 17 тыс. га виноградников создано в Республике Крым, в том числе благодаря мерам поддержки виноградарей, что составляет около 10% от показателей полуострова при СССР, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Закрыть российский рынок крымским вином пока не получается, к сожалению. Но у нас прирост по виноградникам каждый год от 700 до 1 тыс. га с учетом мер поддержки - компенсируем половину затрат на высадку. Каждый год и валовый сбор растет. Сейчас у нас 17-18 тыс. га [виноградников], а при Советском Союзе было почти 160 тыс. га. Есть места под виноградники, они понятны и изучены", - сказал Аксенов.

Глава республики добавил, что Крым продолжает поставки вина за рубеж, однако из-за санкций решать вопросы по экспорту приходится в ручном режиме. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация