Минфин предложил меры по расширению импорта алкоголя в Россию из стран Закавказья по морю

Ведомство считает это целесообразным в условиях повышенной нагрузки на Верхний Ларс, а также в связи с высказанной Грузией идеей о пересмотре внешнеэкономических связей с Россией

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минфин России предложил развивать морские перевозки по Каспийскому морю для импорта алкоголя из стран Закавказья, следует из проекта постановления правительства, размещенного на сайте проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается установление морских пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации Астрахань и Оля в качестве пунктов пропуска для перемещения алкогольной продукции морским видом транспорта", - говорится в пояснительной записке к документу.

Минфин считает такое развитие морских перевозок целесообразным в условиях повышенной нагрузки на Верхний Ларс, а также в связи с высказанной Грузией идеей о пересмотре внешнеэкономических связей с Россией, что может сказаться на транспортном сообщении между двумя странами. Как отмечается в записке, в случае возникновения трудностей, связанных с транспортным сообщением, в том числе закрытия автомобильного сообщения, алкогольную продукцию будет необходимо доставлять через другие страны, например, Иран и Турцию.

"В таких условиях представляется целесообразным развивать морские перевозки по Каспийскому морю, что позволит сохранить канал ввоза алкогольной продукции в Российскую Федерацию из стран Закавказья и позволит снизить расходы, связанные с логистикой, поскольку морское сообщение является менее затратным", - говорится в пояснительной записке.