30 августа, 06:51

В Литве заявили, что для транзита зерна Украины через Клайпедский порт нужны субсидии ЕС

Глава Минтранса балтийской республики Марюс Скуодис сообщил, что перевозка зерна является экономическим вопросом из-за стоимости транспортировки

ВИЛЬНЮС, 30 августа. /ТАСС/. Перевозка украинского зерна через Клайпедский государственный морской порт Литвы с дальнейшей его транспортировкой морем возможна при условии выделения субсидий Евросоюзом. Об этом в эфире национального радио LRT заявил глава Минтранса балтийской республики Марюс Скуодис.

"В настоящее время зерно с Украины через Литву не перевозится из-за слишком больших накладных расходов, - сказал он. - Если мы считаем, что помощь Украине в перевозке зерна является нашей общей задачей, то Евросоюз должен присоединиться к этому через субсидии заказчикам, перевозчикам, предприятиям и фермерам Украины".

Как отметил министр, перевозка зерна является экономическим вопросом из-за стоимости транспортировки. "Если будет решен экономический вопрос, тогда последуют политические решения и решения по инфраструктуре перевозок", - сказал Скуодис.

Как сообщил в июле генеральный директор Клайпедского порта Альгис Латакас, госпредприятие способно перегружать 10 млн тонн украинского зерна в год. Препятствием стала позиция фермеров сначала Польши, а затем и Литвы. Они опасаются негативных последствий транспортировки дешевого зерна с Украины по железной дороге в Клайпеду - часть зерна может остаться внутри этих стран и сказаться на ситуации на рынке. 

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© Информационное агентство ТАСС
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