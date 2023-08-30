"Интер РАО" планирует завершить покупку Уральского турбинного завода до апреля 2024 года

Глава компании Борис Ковальчук не стал уточнять сумму приобретения

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Интер РАО" планирует завершить сделку по приобретению Уральского турбинного завода до конца первого квартала 2024 года, заявил журналистам глава компании Борис Ковальчук.

"Сделку мы рассчитываем завершить полностью до конца первого квартала", - сказал он, не став уточнять сумму приобретения. По его словам, все необходимые договоренности достигнуты.

Отвечая на вопрос об интересе компании к другим машиностроительным активам, Ковальчук сказал, что компания "активно занимается тематикой" как в рамках собственного инвестирования, так и в рамках программы поддержки МСП.

По его словам, компания ведет ряд переговоров и заинтересована в направлении сервиса газовых турбин. "Мы ведем большое количество переговоров, безусловно, сервис газовых турбин для нас является приоритетной задачей <...> Мы планируем ряд инвестиций еще в этой сфере, этим и занимаемся", - сказал Ковальчук. Отвечая на вопрос об интересе к ветроэнергетическим активам Siemens Gamesa в России, он отметил, что необходимо изучить вопрос об эффективности возобновляемой энергии для потребителей компании. "И есть вопросы локализации. Мы в эту тему особо не двигаемся", - добавил Ковальчук.

Ранее московский производитель электротехнического оборудования "Мосэлектрощит" и "Ковровский электротехнический завод" передали стопроцентную долю "УТЗ актив" ("Уральский турбинный завод") в залог структуре группы "Интер РАО" - ООО "Актив-Энергия". В настоящее время "Интер РАО" занимается структурированием сделки по приобретению "Уральского турбинного завода".В апреле стало известно, что холдинг "Ренова" Виктора Вексельберга продал крупнейшего в стране производителя паровых турбин - "Уральский турбинный завод", покупателем стала компания "Мосэлектрощит". По данным источников "Коммерсанта", сделка оценивалась в 10 млрд рублей.

В 2022 году группа "Интер РАО" закрыла сделки по приобретению предприятий энергетического машиностроения - группа приобрела долю размером в 65% в СТГТ ("Современные технологии газовых турбин" (являлось совместным предприятием Siemens и "Силовых машин") и 100%-ную долю в "Воронежском трансформаторе".

Ранее, в 2021 году, "Интер РАО" завершила сделку по приобретению 100%-ной доли участия в уставном капитале компании в сфере информационных технологий - "Сигма", которая оказывает услуги для цифровизации российской энергетики и сектора ЖКХ, в частности, осуществляет деятельность по автоматизации энергосетевых и энергосбытовых компаний.