"Интер РАО" ожидает сохранения годовых финпоказателей на уровне полугодия

По словам главы компании Бориса Ковальчука, "снижение не такое значительное"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Интер РАО" рассчитывает на сохранение по итогам 2023 года снижения динамики по чистой прибыли и показателю EBITDA на уровне первого полугодия, сообщил журналистам глава компании Борис Ковальчук.

"Примерно такое же будет снижение, я думаю, да. Зависит от зимы, холодная будет - значит, чуть побольше будет, теплый ноябрь - декабрь - значит чуть поменьше будет прибыль", - сказал он.

"Но нас в целом вполне устраивает. Мы даже пессимистичнее смотрели результаты, пока все неплохо, снижение не такое значительное", - добавил Ковальчук.

Он пояснил, что на финансовые результаты компании в первом полугодии повлияли три фактора: часть сложностей связана с угольной генерацией, окончанием выплат по договорам о предоставлении мощности и выпадением экспортных доходов из-за прекращения поставок ЕС. Кроме того, в 2021 году и начале 2022 года в Европе были крайне высокие цены. "Там была маржинальность, заложенная в ценах, которых не было никогда. Компенсировать выпадающие сверхдоходы от цены, которая была в эти периоды в странах Евросоюза, достаточно сложно. Знаете, за это время заработали на несколько лет вперед", - добавил он.

"Интер РАО" по итогам первого полугодия 2023 года снизила чистую прибыль по МСФО на 12%, до 67,8 млрд рублей, показатель EBITDA уменьшился на 13,8%, до 88,4 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 4,5%, до 657,4 млрд рублей.

При этом "Интер РАО" по итогам первого полугодия 2023 года увеличила выработку электроэнергии на 5,8%, до 62,741 млрд кВт⋅ч.