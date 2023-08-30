30 августа, 07:19
Военный переворот в Габоне

Французская горнодобывающая компания приостановила деятельность в Габоне после переворота

Также отложены железнодорожные перевозки, заявил представитель Eramet

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Французская горнодобывающая компания Eramet приостановила свою деятельность в Габоне на фоне попытки госпереворота, осуществленной военными этой страны после объявления итогов президентских выборов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя компании.

"С сегодняшнего утра все операции [добывающей компании] Comilog и [транспортной компании] Setrag приостановлены, а железнодорожные перевозки отложены", - заявил представитель Eramet.

Компания Eramet владеет контрольным пакетом акций фирмы Comilog, которая добывает марганцевую руду на шахте в восточной провинции Верхнее Огове. Согласно данным на сайте компании, ежегодно Comilog производит более 5 млн тонн продукции. Кроме того, металлургический комплекс "Моанда", открытый в 2014 году, занимается разработкой силикомарганца - сплава, используемого в сталелитейной промышленности и содержащего 69% марганца. Компания Setrag является дочерней компанией Comilog и специализируется на железнодорожных перевозках.

Ранее группа высокопоставленных офицеров ВС Габона заявила в эфире национального телевидения о приходе к власти и об отмене результатов президентских и парламентских выборов, прошедших 26 августа. Как сообщило агентство Reuters, среди мятежников - представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии, армии, полиции. Переворот произошел почти сразу после того, как государственный избирательный центр Габона объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок. 

Теги:
ГабонФранцияВоенный переворот в Габоне
© Информационное агентство ТАСС
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