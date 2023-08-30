В российских отелях может появиться безалкогольная система "все включено"

В Российском союзе туриндустрии рассказали, что такую возможность может внедрить одна из отельных сетей в своей гостинице в Тверской области

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Безалкогольная система "все включено" может появиться в российских гостиницах, такую возможность может внедрить одна из отельных сетей в своей гостинице в Тверской области, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"В российских отелях может быть введена безалкогольная система "все включено", - говорится в сообщении.

Отели с системой "все включено", не предполагающей употребление алкоголя, уже много лет существуют в Турции. Такой формат востребован у мусульман, семей с детьми и тех, кто предпочитает отдых без шумного окружения, отметили в РСТ. Руководитель компании "Звезды отелям" Лилия Биткулова напомнила, что в России стандарт оказания услуг отелями "все включено" и "ультра все включено" начал действовать с июля текущего года.

"По стандарту алкоголь должен быть. Но не стоит забывать, что это не обязательное требование, а рекомендация. Есть еще понятие внутреннего стандарта в самих гостиницах, и если они, например, ориентируются на спокойный семейный отдых с детьми, у них может быть и безалкогольная система "все включено", - объяснила Биткулова.

По словам экспертов, такая экономическая модель как "все включено" и "ультра все включено" хорошо работает только в больших отелях от 150 номеров и развитой инфраструктурой. В настоящее время в России в этом формате работают до 200 гостиниц. Подавляющее большинство находится на побережье Черного моря, несколько - в Подмосковье, две - в Ленобласти.