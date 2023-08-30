В посольстве КНР в США заявили о намерении страны стать доступней для зарубежных компаний

Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй отметил, что "большинство из 70 тыс. американских фирм, ведущих бизнес в Китае, хотели бы остаться, почти 90% из них прибыльны"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Китай заявил о намерении становиться еще более открытым для зарубежных компаний, в том числе американских, в ответ на слова министра торговли США Джины Раймондо о том, что страна стала "непригодной для инвестирования". Об этом сообщило агентство Reuters.

"Китай активно развивает свою открытость на высоком уровне и работает над обеспечением бизнес-среды мирового класса, ориентированной на рынок, регулируемой надежной правовой базой, - приводит агентство слова представителя китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. - Китай только еще шире откроет свои двери для внешнего мира".

По его данным, "большинство из 70 тыс. американских фирм, ведущих бизнес в Китае, хотели бы остаться, почти 90% из них прибыльны", отмечает Reuters.

Во вторник министр торговли США заявила, что представители американского бизнеса выражают сомнения в целесообразности дальнейших капиталовложений в китайскую экономику, поскольку это якобы рискованно. Она выразила также мнение, что китайская сторона "не представила обоснований" своего решения в мае текущего года запретить организациям, имеющим отношение к важным объектам информационной инфраструктуры, применять продукцию производителей микропроцессоров Micron Technology.

Раймондо находится с визитом в Китае, где проводит консультации с официальными лицами и представителями делового сообщества КНР. На этих переговорах стороны обсуждают вопросы коммерческих отношений США и Китая и проблемы, с которыми сталкивается бизнес, а также определяют области потенциального сотрудничества. Во время визита Вашингтон и Пекин договорились о формировании специальной межправительственной рабочей группы для согласования и решения торгово-экономических вопросов.