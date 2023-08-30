Белоруссия за семь месяцев сократила потребление газа на 15%

Министр энергетики страны Виктор Каранкевич сообщил, что основным фактором для снижения объема потребления газа стала работа Белорусской АЭС

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Объемы потребления природного газа в Белоруссии с января по июль 2023 года сократились на 15% к аналогичному периоду 2022 года. Об этом сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Если брать январь - июль 2023 года, то объем потребления природного газа, поставляемого газоснабжающими организациями ГПО "Белтопгаз", составил 9,4 млрд м. куб газа - это порядка 85% от уровня прошлого года", - сказал он на видео, которое распространила пресс-служба Минэнерго Белоруссии. По его словам, потребление природного газа в 2023 году ожидается на уровне 16,7 млрд куб. м против 19 млрд куб. м топлива в 2022 году.

Министр отметил, что основным фактором для снижения объема потребления газа стала работа Белорусской АЭС. Он напомнил, что с момента подключения в ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС выработал 18,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что позволило заместить около 5 млрд куб. м газа. "С вводом второго энергоблока атомная станция будет генерировать такой объем электроэнергии ежегодно, что обеспечит замещение 4,5-5 млрд куб. м газа в год", - отметил министр. По его словам, на снижение потребления газа влияют и меры по энергосбережению.

"Необходимо при этом учесть, что по отдельным производствам и предприятиям имеет место и рост потребления природного газа. Это связано с увеличением объемов производства продукции, востребованной на внешних рынках и внутри страны, а также созданием новых производств", - пояснил Каранкевич.