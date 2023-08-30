МТС контактирует с ФАС по вопросу платной раздачи интернета с устройств

Оператор заявил о готовности сделать индивидуальные предложения исходя из имеющейся у оператора линейки тарифов

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС находится в контакте с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ по вопросу платной раздачи абонентами мобильного интернета в тарифах со своего устройства. Об этом сообщил журналистам вице-президент МТС по взаимодействию с органами государственной власти Андрей Рего.

"Мы общаемся с Федеральной антимонопольный службой, у нас уже была встреча с замруководителя службы Петром Ивановым, и мы обсуждали проблему", - сказал Рего.

Он подчеркнул, что МТС готова обсудить и выработать подходы по вопросам прав операторов, а также принципы формирования тарифных предложений с учетом раздачи интернета с устройства.

По словам Рего, оператор готов с учетом дискуссии принять внутри компании решения, в том числе, о донесении более подробной информации для абонентов, и сделать индивидуальные предложения исходя из имеющейся у оператора линейки тарифов.

Ранее ФАС сообщала ТАСС, что изучает жалобы абонентов сотовых операторов на введение операторами платы за раздачу интернета со смартфонов.

В настоящее время оплата за услугу раздачи интернета на некоторых тарифах применяется у операторов "Билайн", МТС, Tele2 и "Мегафон".