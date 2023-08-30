Товарооборот между Белоруссией и Россией в I полугодии вырос на 16,9%

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев напомнил, что Минск и Москва реализуют 16 утвержденных совместных проектов в промышленности

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в I полугодии увеличили взаимный товарооборот на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев.

"Расширение сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, нефтехимии, в сфере услуг и успешное взаимодействие на региональном уровне принципиально обеспечивают поступательный рост взаимного товарооборота Беларуси и России. В первом полугодии 2023 года достигнуто увеличение на 16,9 % к аналогичному периоду 2022 года", - отметил Мезенцев.

При этом он обратил внимание на то, что "объем экспорта товаров из Республики Беларусь в Российскую Федерацию за этот период (I полугодие - прим. ТАСС) вырос на 37,7%".

Госсекретарь напомнил, что в настоящее время Минск и Москва реализуют 16 утвержденных совместных проектов в промышленности. Обсуждаются совместные инициативы в авиастроении, производстве оборудования и комплектующих для предприятий автомобильного и сельхозмашиностроения, по ряду других направлений. "Продолжается работа по упрочению единых основ экономической интеграции", - заявил Мезенцев.

Он назвал значимым подписание в 2022-2023 годах четырех межправительственных соглашений: о единой промышленной политике; о признании технологических операций на территории Союзного государства; о развитии микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения; о развитии станкоинструментальной промышленности.

Мезенцев отметил, что на новом этапе экономической интеграции две страны, объединенные союзным договором, показывают "сплоченность, добиваются большей конкурентоспособности, стремятся обеспечивать национальный технологический суверенитет". "Наши отношения имеют и свой особый важнейший ресурс - это доверие, взаимопонимание и открытый диалог", - заявил госсекретарь Союзного государства.