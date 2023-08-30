МТС прокомментировала идею создания единого оператора для совместного использования частот

Вице-президент компании по взаимодействию с органами государственной власти Андрей Рего счиатет, что эту идею необходимо доработать, а частоты должны использоваться всеми операторами связи

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Предложение о создании единого оператора для совместного использования радиочастотного спектра необходимо доработать, а частоты должны использоваться всеми операторами связи. Такое мнение журналистам высказал вице-президент МТС по взаимодействию с органами государственной власти Андрей Рего.

Согласно проекту стратегии развития отрасли связи до 2030 года предлагается создать механизм совместного использования радиочастот гражданскими операторами и спецпотребителями для развития сотовой связи на основе доверенного телекоммуникационного оборудования. Этот механизм может быть разработан с возможностью управления радиочастотами специальными потребителями (силовыми ведомствами) с ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями. Согласно документу, для реализации инициативы потребуется, в частности, определить оператора, который будет осуществлять эксплуатацию в интересах всех пользователей радиочастотного спектра. Оператору, как указано в документе, будут переданы в использование полосы радиочастот, предназначенные для внедрения современных и перспективных поколений мобильной связи.

"У нас много вопросов относительно этого предложения. Оно было не от телеком-компаний, это было предложение государства, в том числе Минцифры. Еще много что нужно дорабатывать", - сказал Рего, комментируя предложение из проекта документа.

Он подчеркнул, что в МТС выступают против монополии, при которой один оператор получает весь ресурс и раздает его участникам рынка. Рего пояснил, что в случае отказа от этого направления развития совместного использования радиочастот, каждый из операторов связи сможет создать динамическую систему, которая бы адекватно реагировала на потребности государства. "Это возможно сделать на сети крупнейших операторов связи и здесь не нужно создавать монополию. Если этими частотами будет владеть каждый оператор связи, то он сможет и развивать свою сеть и строить исходя из потребностей пользователей, а не заниматься государственным планированием", - добавил представитель МТС.