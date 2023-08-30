"Интер РАО" прогнозирует рост экспорта электроэнергии в Китай в 2023 году

Как отметил глава компании Борис Ковальчук, все будет зависеть от объемов электроэнергии, которые "Интер РАО" сможет вывести на Дальний Восток

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Интер РАО" ожидает увеличения в 2023 году результатов по экспорту электроэнергии в Китай по сравнению с 2021 годом и планирует выйти на уровень 2022 года, сообщил журналистам глава компании Борис Ковальчук.

"В этом году мы ожидаем результаты выше, чем в 2021 году, будем стараться выйти на уровень 2022 года. Но все будет зависеть именно от объемов электроэнергии, которые сможем вывести на Дальний Восток" - сказал он.

Ковальчук отметил, что этот уровень поставок связан с ростом энергопотребления в РФ и увеличением потребления на Дальнем Востоке.

По итогам 2022 года поставки электроэнергии в Китай достигли рекордных 4,7 млрд кВт⋅ч. В апреле врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина сообщала, что объем экспорта электроэнергии в Китай в 2023 году сохранится на уровне предыдущего года, однако на показатель будет существенно влиять энергопотребление в Сибири и на Дальнем Востоке, а также показатель водности рек для выработки ГЭС.