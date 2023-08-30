Выдачи автокредитов за семь месяцев достигли рекордных 628,9 млрд рублей

Национальное бюро кредитных историй сообщило, что наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе - июле отмечен в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. В январе - июле 2023 года в РФ было выдано автокредитов на сумму 628,9 млрд рублей, что на 71,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года (в январе - июле 2022 года 366,6 млрд рублей). Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с семью месяцами 2021 года этот показатель в 2023 году также вырос - на 0,03% (в январе - июле 2021 года - 628,7 млрд рублей). Таким образом, это - рекордный показатель объемов выдачи автокредитов за семь месяцев года за всю историю наблюдений бюро.

Согласно данным НБКИ, наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе - июле 2023 года отмечен в Москве (56 млрд рублей), Московской области (44,4 млрд рублей), Санкт-Петербурге (38,2 млрд рублей), Республике Татарстан (28,7 млрд рублей) и Краснодарском крае (28,7 млрд рублей).

В бюро отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первое полугодие 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали республики Татарстан (+100,6%) и Башкортостан (+97,7%), Челябинская (+90%) и Тюменская (+87,6%) области, а также Пермский край (+87,5%). В Москве и Санкт-Петербурге рост показателя составил 31% и 53,4% соответственно.

"Рост объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом связан с эффектом низкой базы из-за падения выдачи весной 2022 года. Кроме того, увеличение объемов автокредитования в последнее время также обусловлено возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран. Стоит отметить и рост среднего чека автокредита, который демонстрирует наивысшие значения за последние месяцы", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.