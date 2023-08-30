Отложенную оплату картами "Мир" распространят на такси и заказы на маркетплейсах

В НСПК сообщили, что банки получили соответствующий технологический бюллетень

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Отложенное списание средств при оплате товаров и услуг картами "Мир" скоро будет возможно не только в общественном транспорте, банки получили соответствующий технологический бюллетень, сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК (оператор платежной системы "Мир").

Как пояснили в НСПК, применение отложенной авторизации позволит улучшить скорость и качество обслуживания держателей карт "Мир" в тех случаях, когда выполнение операции в режиме реального времени невозможно по причине отсутствия связи либо занимает слишком много времени.

В пресс-службе НСПК также отметили, что для клиентов отложенное списание уже работает. Так, например, при оплате проезда в метро клиент сразу получает услугу, которую оплатил банковской картой и может пройти через турникет, при этом само списание происходит позже.

Ранее издание РБК сообщило, что платежная система "Мир" опубликовала на портале для банков технологический бюллетень, согласно которому планируется расширить применение функционала по отложенному списанию денежных средств со своих карт при оплате. Согласно документу, весной 2024 года банки смогут проводить отложенные операции по картам, реквизиты которых сохранены у продавца. Например, это может быть оплата покупок в пунктах выдачи заказов маркетплейсов или оплата услуг такси, каршеринга и проката средств индивидуальной мобильности. В настоящее время отложенная оплата применяется при списании средств за проезд в общественном транспорте картами "Мир".