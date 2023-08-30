В КНР указали на вред политизации торговых отношений США и Китая мировой экономике

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал Вашингтон к наращиванию контактов для восстановления двухсторонних отношений в мировой экономике

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Политизация торговых связей между США и Китаем вредит не только развитию двухсторонних отношений, но и мировой экономике. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Политизация торговых связей не только подрывает взаимное доверие между КНР и США, но и вредит мировой экономике", - подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также призвал Вашингтон к наращиванию контактов для восстановления двухсторонних отношений в мировой экономике.

Министр торговли США Джина Раймондо находится с визитом в Китае, где проводит консультации с официальными лицами и представителями делового сообщества КНР. На этих переговорах стороны обсуждают вопросы коммерческих отношений США и Китая и проблемы, с которыми сталкивается бизнес, а также определяют области потенциального сотрудничества. Во время данного визита Вашингтон и Пекин договорились о формировании специальной межправительственной рабочей группы для согласования и решения торгово-экономических вопросов.