Справедливость вместо наживы: в России попытаются запустить исламский банкинг

Бизнес в мусульманской среде непосредственно увязан с религией (как, впрочем, и все остальные аспекты жизни), что очень серьезно сужает и число возможных вариантов инвестирования, и набор самих финансовых инструментов.

Шариат предписывает, что мусульмане должны строить свои бизнес-отношения на равных, как партнеры. Именно в этом и заключается главная особенность "исламского банкинга". Самый главный бизнес-запрет для мусульманина — это ростовщичество, ссужение денег под проценты (риба), то есть кредитование в общепринятом смысле этого слова. В кредитной сделке одна сторона попадает в зависимость от другой, поэтому создать банк, чтобы кредитовать граждан или компании, правоверный мусульманин не может. А вот войти в долю уже существующей организации — может, разделив риск проекта пропорционально своему взносу. Собственно, это и называется "партнерским финансированием".

Помимо того что ислам запрещает такой фундаментальный для западного, "классического" финансового мира инструмент, как кредитование, он ограничивает для возможных инвестиций и целые и при этом легальные отрасли. Нельзя вкладываться в табачные и алкогольные корпорации, в предприятия военно-промышленного комплекса. Запрещено организовывать музыкальный, игорный и гостиничный бизнес. Разумеется, есть ограничения и в сельском хозяйстве, где нельзя инвестировать в компании, так или иначе имеющие отношение к свиноводству.

Кроме того, законы шариата запрещают вкладывать деньги в инструменты с фиксированной доходностью. То есть нельзя приобретать облигации и производные инструменты (деривативы, фьючерсы и т.д.). А вот вкладываться в акции банков или инвестиционных компаний не возбраняется — ведь они не могут гарантировать своему обладателю доход от вложений. Речь, конечно, идет о простых акциях, а не привилегированных, которые как раз подразумевают обязательную выплату дивидендов владельцу.

Следствием таких ограничений, разумеется, становится доходность инвестиций. Однако инвесторов это не смущает. "Исламский банкинг — он не про прибыль. Он про справедливость. Про справедливое распределение прибыли и убытков, про партнерство. А не когда банк сначала выдает деньги, потом забирает актив, а в качестве штрафов еще и деньги", — рассуждает Руслан Халиуллин.

А еще в исламском банкинге запрещен мисселинг, то есть введение клиента (партнера) в заблуждение относительно содержания услуги или ее качества, а также навязывания дополнительных услуг. В принципе, это не приветствуется и в "традиционном" банкинге, но в исламском данные запреты подкреплены еще и религиозными догмами. "Не все в жизни измеряется деньгами. Да, в исламском инвестировании есть много ограничений, но ведь большинство клиентов исламских финансовых организаций обращается за такими услугами не из-за особой выгоды, а в целях несовершения греха", — добавляет Зарина Саидова.