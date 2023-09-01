Справедливость вместо наживы: в России попытаются запустить исламский банкинг

Сегодня в России официально появился новый вид финансовых организаций, оказывающих услуги населению. С 1 сентября в четырех регионах страны запускается "экспериментальный правовой режим осуществления деятельности по партнерскому финансированию". Суть эксперимента в том, чтобы опробовать на государственном уровне так называемый исламский банкинг — набор финансовых услуг, предоставляемых в соответствии с нормами шариата.
Что будут представлять собой услуги, кому они будут оказываться и как вообще работает исламский банкинг, рассказываем в наших карточках.
В чем суть эксперимента?
1
Еще 21 декабря 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации". Согласно положениям законопроекта, в России создаются финансовые структуры нового типа, работающие в соответствии с религиозными нормами ислама. Изначально предполагалось, что эксперимент запустится с 1 февраля, но вопрос застопорился, и дату запуска процесса перенесли на 1 сентября.
В остальном детали остались без изменений. В эксперименте участвуют четыре республики, где подобный финансовый инструмент несомненно окажется востребованным: Дагестан, Чечня, Башкортостан и Татарстан. Эксперимент продлится три года. В зависимости от того, насколько успешно он будет проходить, правительство по согласованию с ЦБ РФ сможет при необходимости расширить его географию. А если и общие результаты окажутся на уровне ожиданий, то через два года закон о партнерском финансировании будет распространен на всю Россию. Если же в силу каких-то причин двухлетнего срока не хватит, экспериментальный режим может быть продлен.
А раньше не пробовали?
2
Пробовали. Идея сформировать специальные условия ведения бизнеса для правоверных предпринимателей в России озвучивалась давно и неоднократно. Более того, в РФ с 1991 до середины нулевых существовал банк, который позиционировал себя как "первый исламский", — "Бадр-Форте Банк". Но в 2006 году ЦБ РФ отозвал у него лицензию за "грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов".
Делались попытки и на международном уровне. В том же 2006 году индексное агентство Dow Jones разработало и запустило так называемый исламский индекс для стран BRIC, куда в то время входили Бразилия, Россия, Индия и Китай и еще не входила ЮАР. В индексе учитывались котировки компаний, четверть из которых (15 из 58) составляли отечественные, чьи бумаги (депозитарные расписки) торговались на международных биржах. Тогда же и начались первые разговоры о том, чтобы разработать общероссийские правила, позволяющие вести финансовые дела в строгом соответствии с мусульманскими нормами. А в 2007 году инвесткомпания БКС создала открытый паевой инвестиционный фонд "Халяль", просуществовавший до 2015 года.
В последующие с середины нулевых полтора десятка лет тема исламского банкинга время от времени появлялась в медиаповестке, но до последнего времени существенного развития на государственном уровне не получала. Например, в 2017 году в Госдуму вносился соответствующий законопроект, но в итоге не прошел даже первое чтение, получив отрицательный отзыв комитета по финансовому рынку. Тем временем наиболее заметным бизнес-проектом в этой области стало открытие осенью 2020 года Сбербанком представительства в Абу-Даби (ОАЭ) "с целью продвижения инвестиционной деятельности". Впрочем, уже два года спустя, в конце 2022 года банк заявил, что вынужден свернуть проект.
Однако проект Сбера был далеко не единственным. Как рассказал ТАСС Руслан Халиуллин, специалист Российского центра исламской экономики (РЦИЭФ) при Российском исламском институте, в 2019 году при их экспертизе был создан открытый паевой инвестиционный фонд (ПИФ), а в 2021 году — эндаумент-фонд (то есть сформированный за счет благотворительных пожертвований), а также реализована программа ипотеки по нормам ислама.
Почему об исламском банкинге вспомнили сейчас?
3
Основная необходимость выведения на рынок нового вида финансовых компаний — в том, чтобы попытаться привлечь в страну инвестиции с Востока, компенсировав те, что ушли вместе с игроками обратно на Запад. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он "будет способствовать задачам экономического развития страны, развитию бизнеса, привлечению зарубежных инвестиций из стран — членов Организации исламского сотрудничества, что особенно актуально в условиях усиливающегося санкционного давления". "В силу геополитической ситуации Россия вынуждена развернуться в сторону восточных стран. И при этом все страны — лидеры в области исламского банкинга относятся к числу стран, дружественных РФ. За исключением Великобритании, которая тоже весьма активно развивает это направление", — говорит Руслан Халиуллин.
Но геополитика не единственная причина. По мнению аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, с ростом осведомленности и осознанности населения в духовно-нравственной сфере возрастает и потребность в финансовых услугах, которые не нарушают канонов ислама и являются этичными даже по понятиям общечеловеческих ценностей. "Необходимо понимать, что в вероубеждении мусульман ростовщичество, лихоимство относится к числу самых тяжких грехов наряду с убийством и колдовством. Положить деньги на депозит или купить ОФЗ — просто не вариант для религиозно практикующих мусульман", — напоминает она.
В чем специфика бизнеса по законам шариата?
4
Бизнес в мусульманской среде непосредственно увязан с религией (как, впрочем, и все остальные аспекты жизни), что очень серьезно сужает и число возможных вариантов инвестирования, и набор самих финансовых инструментов.
Шариат предписывает, что мусульмане должны строить свои бизнес-отношения на равных, как партнеры. Именно в этом и заключается главная особенность "исламского банкинга". Самый главный бизнес-запрет для мусульманина — это ростовщичество, ссужение денег под проценты (риба), то есть кредитование в общепринятом смысле этого слова. В кредитной сделке одна сторона попадает в зависимость от другой, поэтому создать банк, чтобы кредитовать граждан или компании, правоверный мусульманин не может. А вот войти в долю уже существующей организации — может, разделив риск проекта пропорционально своему взносу. Собственно, это и называется "партнерским финансированием".
Помимо того что ислам запрещает такой фундаментальный для западного, "классического" финансового мира инструмент, как кредитование, он ограничивает для возможных инвестиций и целые и при этом легальные отрасли. Нельзя вкладываться в табачные и алкогольные корпорации, в предприятия военно-промышленного комплекса. Запрещено организовывать музыкальный, игорный и гостиничный бизнес. Разумеется, есть ограничения и в сельском хозяйстве, где нельзя инвестировать в компании, так или иначе имеющие отношение к свиноводству.
Кроме того, законы шариата запрещают вкладывать деньги в инструменты с фиксированной доходностью. То есть нельзя приобретать облигации и производные инструменты (деривативы, фьючерсы и т.д.). А вот вкладываться в акции банков или инвестиционных компаний не возбраняется — ведь они не могут гарантировать своему обладателю доход от вложений. Речь, конечно, идет о простых акциях, а не привилегированных, которые как раз подразумевают обязательную выплату дивидендов владельцу.
Следствием таких ограничений, разумеется, становится доходность инвестиций. Однако инвесторов это не смущает. "Исламский банкинг — он не про прибыль. Он про справедливость. Про справедливое распределение прибыли и убытков, про партнерство. А не когда банк сначала выдает деньги, потом забирает актив, а в качестве штрафов еще и деньги", — рассуждает Руслан Халиуллин.
А еще в исламском банкинге запрещен мисселинг, то есть введение клиента (партнера) в заблуждение относительно содержания услуги или ее качества, а также навязывания дополнительных услуг. В принципе, это не приветствуется и в "традиционном" банкинге, но в исламском данные запреты подкреплены еще и религиозными догмами. "Не все в жизни измеряется деньгами. Да, в исламском инвестировании есть много ограничений, но ведь большинство клиентов исламских финансовых организаций обращается за такими услугами не из-за особой выгоды, а в целях несовершения греха", — добавляет Зарина Саидова.
Исламский банкинг — это только для мусульман?
5
Нет. Законопроект не предусматривает каких-то ограничений клиентуры организаций партнерского финансирования по религиозному признаку. Более того, в нем нет даже понятия "исламский банкинг". Воспользоваться услугами смогут любые юридические и физические лица, если цели их обращения не будут противоречить правилам работы компании. "Наибольший интерес к исламским методам финансирования есть в Татарстане и кавказских республиках, а также в столице. — отмечает Зарина Саидова. — Но надо заметить, что и представители других конфессий интересуются исламским банкингом — моральные ценности авраамических религий очень сходны, и это неудивительно". "Я могу сказать, что большинство людей, как участвующих в наших, российских фондах, так и пользующихся халяльными инструментами в той же Британии, весьма далеки непосредственно от мусульманской веры", — соглашается Руслан Халиуллин.
За регулирование и надзор нового сектора возьмется Центральный банк. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что услуги партнерского финансирования смогут предоставлять кредитные и некредитные финансовые организации, потребительские общества, фонды, автономные некоммерческие организации, хозяйственные общества или товарищества. Эти организации будут внесены в реестр Банка России, а также состоять в саморегулируемой организации.
Как уже говорилось, при необходимости правительство может продлить срок эксперимента или расширить его географию. В том, что он будет востребован в мусульманских регионах, эксперты не сомневаются. Однако относительно общероссийского масштаба высказываются осторожно. Они отмечают, что пока никем не были озвучены критерии, по которым будет оцениваться успешность проекта, а без этого говорить о широком распространении преждевременно. Тем не менее Зарина Саидова напоминает, что финансовая система страны должна учитывать потребности всех категорий населения, и благодаря принятию закона об исламском банкинге она станет наконец инклюзивной.
Евгений Мазин