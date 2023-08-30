Объем инвестсоглашений на форуме "Технопром" в Новосибирске превысил 36 млрд рублей

В мероприятии приняли участие делегации 82 регионов РФ и представители 39 стран

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Инвестиционные соглашения более чем на 36 млрд рублей были заключены в ходе Международного форума технологического развития "Технопром", который прошел в Новосибирске 22-25 августа. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова.

"[Заключено соглашений на] более 36 млрд <…>. Коммуникация между регионами она состоялась, а соглашения, которые были подписаны - это косвенные свидетельства этих коммуникаций", сказала Мануйлова, уточнив, что всего в рамках форума было подписано 46 соглашений.

Среди прочего она отметила, что Институт цитологии и генетики СО РАН заключил соглашение со своим индустриальным партнером о создании новых сортов для работы над решением перспективной и важной для страны задачи перехода на отечественный семенной фонд.

Министр науки региона Вадим Васильев сообщил, что важнейшими темами, которые обсуждались в ходе форума, стали развитие станкостроения и малотоннажной химии. Он рассказал, что для станкостроительной промышленности необходимы сверхтвердые инструменты, для изготовления которых могут быть использованы природные технические алмазы. Попигайское месторождение особо твердых алмазов с необычными свойствами находится на границе Красноярского края и Якутии, однако для его разработки необходимо изменение статуса алмазов, чтобы они рассматривались не как драгоценный материал, а как технический. По словам министра, работа в этом направлении ведется. "Сложности связаны с добычей и правильной оценкой. Пока мы это рассматриваем как месторождение алмазов, лицензия на выработку и взятие проб для изучения стоит достаточно дорого. Это большой стоп-фактор, который нам на уровне государства во взаимодействии с министерством промышленности, с министерством природных ресурсов необходимо будет преодолеть. Чтобы понимать, что это не драгоценные алмазы, которые имеют высокую рыночную перспективу, а что это технический материал, который нужен для развития станкостроения", - сказал Васильев.

Майнулова уточнила, что в форуме приняли участие делегации 82 регионов РФ и представители 39 стран. В форуме очно присутствовали 16 тыс. участников, всего онлайн и офлайн приняли участие более 30 тыс. человек.