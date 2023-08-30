В России в сентябре обсудят снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок за рубежом

Издание РБК ранее сообщило, что несколько ведомств выступили за снижение порога до €500, Минфин и Федеральная таможенная служба - сразу до €200

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Правительство в сентябре планирует провести заседание соответствующей подкомиссии по вопросу возможного снижения лимита беспошлинных онлайн-покупок для физических лиц в зарубежных магазинах. Об этом ТАСС рассказали в Минэкономразвития.

"В сентябре этот вопрос планируется обсудить на заседании подкомиссии. По итогам рассмотрения будут подготовлены и направлены в правительство РФ предложения о целесообразности продления действия увеличенных лимитов беспошлинного ввоза товаров электронной торговли", - сказали в МЭР. В министерстве отметили, что аналогичная работа ведется и на площадке Евразийской экономической комиссии. Кроме того, Советом ЕЭК поручено коллегии ЕЭК совместно с государствами - членами ЕАЭС обеспечить в формате рабочей группы проработку вопроса о влиянии временных повышенных норм беспошлинного ввоза на внутренний рынок ЕАЭС для принятия сбалансированного решения о возможности дальнейшего продления меры.

"Еще раз подчеркнем, что решение будет принято Советом ЕЭК - при согласии пяти стран, на основе консенсуса", - отметили в министерстве.

В пресс-службе Минпромторга РФ рассказали ТАСС, что позиция министерства по этому вопросу пока формируется.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что ряд ведомств выступили за снижение порога до €500, Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС) - сразу до €200. В частности, этот вопрос обсуждался 23 августа на заседании рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию в Минэкономразвития. Сейчас любой товар, заказанный для личных нужд из-за рубежа, не облагается пошлиной, если его стоимость не превышает €1 тыс. в рублевом эквиваленте. Один из источников РБК утверждает, что Минэкономразвития и Минпромторг пытаются найти компромисс, учитывающий интересы бизнеса, поэтому предлагают в качестве одного из вариантов снижение порога до €500.

В Федеральной антимонопольной службе на запрос ТАСС ответили, что окончательная позиция ФАС в настоящее время формируется.