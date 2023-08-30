Собянин: статус технопарка присвоили БЦ у станции метро "Электрозаводская" в Москве

Мэр города отметил, что особый статус позволяет получить разные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о присвоении статуса технопарка бизнес-центру в столичном районе Преображенское. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

"Рядом с метро "Электрозаводская" появится IT-технопарк "Семеновский". Присвоили соответствующий статус бизнес-центру на улице Малая Семеновская, где размещается 65 компаний. В них работают свыше 2 тыс. человек", - написал мэр.

По его словам, более половины резидентов БЦ специализируются в сфере IT, связи и телекоммуникации, 32% - в обрабатывающем производстве, остальные ведут научно-исследовательскую деятельность. При этом часть строений являются памятники архитектуры XIX в. Также на территории технопарка есть музей геодезических инструментов и оборудования.

"Особый статус позволяет получить разные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю. Сэкономленные средства технопарк планирует инвестировать в развитие инфраструктуры, в том числе построить объект коллективного пользования - центр обработки данных", - добавил Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, технопарк "Семёновский" расположен по адресу: Малая Семеновская улица, д. 9. Площадь земельных участков, занимаемых технопарком, составляет 3,8 га, площадь помещений - 33,5 тыс. кв. м. Специализацией высокотехнологичной площадки является разработка и создание программного обеспечения для оптимизации производственных, технологических и бизнес-процессов в различных сферах экономики. Отмечается, что в распоряжении резидентов объекты коллективного пользования. Установлены все необходимые системы безопасности: охраняемая территория, системы контроля доступа, видеонаблюдения и другие.

"В настоящее время в Москве создано 53 технопарка (в т. ч. восемь инвестиционных приоритетных проектов города Москвы по созданию технопарков). На этих площадках работают более 2 тыс. компаний (18 компаний имеют статус якорного резидента технопарка), создано свыше 72 тыс. рабочих мест. Статус технопарка позволяет получать льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снизить ставку арендной платы за землю. Применение этих льгот позволяет технопаркам уменьшать налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%. С 2016 года объем инвестиций в развитие московских технопарков составил порядка 84,9 млрд рублей. На один рубль налоговых льгот приходится более 9,4 рубля частных инвестиций", - заключили в мэрии.