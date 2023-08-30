Патрушев назвал импортозамещение критически важным для независимости России

Секретарь Совета безопасности призвал более эффективно использовать научный потенциал российских вузов в обеспечении технологической независимости страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Введенные против России санкции показали, что для сохранения суверенитета ей критически важно обеспечивать независимость от импорта во всех отраслях и прежде всего - в оборонных. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по участию российских вузов в обеспечении технологической независимости страны.

"Многолетний санкционный режим и полтора года проведения специальной военной операции показали, что импортонезависимость во всех сферах экономики, и прежде всего в оборонно-промышленном комплексе, являются одной из основ выполнения целей и задач сохранения независимости и суверенитета нашей страны", - сказал он.

Патрушев заявил, что научный потенциал российских вузов нужно более эффективно использовать в обеспечении технологической независимости страны. "Несмотря на принятые меры, научный потенциал российских университетов и научных организаций в обеспечении технологической независимости России используется с недостаточной эффективностью", - констатировал он.

Как отметил Патрушев, неоднократно поднимался вопрос о том, что университеты должны участвовать в разработке отечественных средств производства: станков, технологических установок, роботов, другого оборудования, в том числе необходимого российскому судостроению. "Но конкретных системных шагов по-прежнему недостаточно. Не улучшается ситуация с судовым оборудованием и корабельными энергетическими установками, особенно проблемным [вопросом] являются для нас низкооборотные судовые дизели и редукторы. Электроника и приборостроение требуют отдельного внимания", - перечислил некоторые сложности он.

По словам секретаря Совбеза РФ, в сегодняшних условиях "нужно обеспечить высочайшую эффективность разработок и их внедрения в промышленность, ускорить технологическое развитие, что требует создания комплексной сквозной системы разработки и внедрения результатов исследовательской деятельности".

"Меры поддержки Минобрнауки России, а именно [проект] "Научные центры мирового уровня", программа стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" и "Передовые инженерные школы" могут лишь частично стать источниками ресурсного обеспечения деятельности в этом направлении", - заметил он.

Патрушев попросил доложить, что уже сделано в этой сфере федеральными министерствами и госкорпорациями, а также представить предложения по скорейшему исправлению ситуации. "И на примере Санкт-Петербургского государственного морского технического университета посмотреть, что и как можно сделать", - подытожил он. Мероприятие прошло на базе этого вуза.