"Интер РАО" не планирует выпуск турбин в рамках СП с General Electric

Компания намерена обсудить будущее совместного предприятия с американской компанией

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Интер РАО" уже не рассчитывает на выпуск турбин в рамках совместного предприятия с General Electric (GE), возможен только их сервис, заявил журналистам глава компании Борис Ковальчук. По его словам, "Интер РАО" рассчитывает в следующем году обсудить будущее совместного предприятия с американской компанией.

"Что касается будущего СП с GE. Нам с партнерами надо еще пообсуждать это, как они себе это видят. Пока преждевременно говорить на сегодняшний момент, что мы определили дальнейшую судьбу с точки зрения акционерного капитала. С точки зрения лицензии (на производство), как вы сами сказали, принято с GE решение не развивать производство газовых турбин, поэтому мы говорим о сервисе", - сказал Ковальчук.

Он отметил, что в настоящее время сервисные работы в рамках СП "Русские газовые турбины" продолжаются. "СП включает как завод, так и сервисный центр в Калуге. Соответственно, сервисные работы осуществляются, компетенции там наращиваются, идет кадровое укрепление", - пояснил глава компании.

Отвечая на вопрос, будет ли СП выпускать турбины по лицензии GE, он сказал: "В сегодняшней обстановке, конечно, нет". "Правительство США запретило GE продолжать партнерство. В этой связи мы речи о выпуске турбины 6 F не ведем. Другие производители заместят их нишу. Нам с партнерами надо обсудить, как дальше будем решать финансовые и корпоративные вопросы. Наверное, в следующем году мы сядем и к чему-то придем", - отметил он.

Ковальчук добавил, что "Интер РАО" не намерена выходить из проекта российской турбины ГТД 110-М.

В июне сообщалось, что Минэнерго РФ контролирует ситуацию с прекращением обслуживания GE газовых турбин в России после введения расширенных санкций США. При этом есть несколько предприятий, которые имеют соответствующие компетенции по сервису и ремонту иностранных газовых турбин различного мощностного диапазона, отмечали в министерстве.

О работе и сервисе GE в России

Американская GE с 19 июня прекратила обслуживание газовых турбин в РФ. Как писала газета "Коммерсантъ", компания закрыла доступ к системе мониторинга, а в перспективе может остановить поставки оригинальных запчастей, в том числе лопаток. Ремонты и замена компонентов наиболее критичны для самых мощных турбин, включая единственную в стране машину H-класса на Казанской ТЭЦ-3.

Общая мощность газовых турбин GE в энергосистеме России составляет около 5 ГВт, общая мощность энергоблоков на таких турбинах достигает 8 ГВт. Прекращение сервисного обслуживания, включая ремонты, инспекции и замену запчастей, наиболее критична для самых мощных моделей H- и F-класса. В частности, на энергоблоках Сургутской ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС ("Юнипро") стоят турбины 9FA, на Среднеуральской ГРЭС ("ЭЛ5-энерго", бывшая "Энел Россия") - турбина 9FB.