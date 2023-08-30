В рамках деловой программы ВЭФ состоится более 400 выступлений спикеров

В рамках форума также пройдет более 90 мероприятий, сообщила пресс-служба Росконгресса

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Деловая программа Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке, включит более 90 мероприятий, состоится свыше 400 выступлений спикеров по актуальным вопросам. Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса.

"Деловая программа Восточного экономического форума включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки. Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации российского Дальнего Востока. Отдельное место в программе занимают бизнес-диалоги между представителями России и других стран, призванные упрочить связи деловых сообществ. Убежден, что форум во Владивостоке в очередной раз подтвердит свой статус важнейшей диалоговой площадки, направленной на расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - цитирует пресс-служба советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова.

В стартовый день ВЭФ запланировано проведение международного форума "День сокола", который должен стать экспертной площадкой для диалога и привлечения внимания властей, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц, включая птиц семейства соколиных. Кроме того, 10 сентября состоится Форум креативного бизнеса. Деловые сессии разделены на шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".

Дальний Восток будущего

В рамках блока "Международное сотрудничество в изменившемся мире" состоятся дискуссии о формировании альтернативной международной валютно-финансовой системы, развитии научной дипломатии и поиске новых форм сотрудничества. На сессиях тематического блока "Логистика перемен" будут обсуждаться новые решения для организации перемещения товаров на основе цифровых технологий, развитие трансграничного сотрудничества и Северного морского пути. В мероприятиях блока "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?" ключевыми темами для обсуждения станут итоги и перспективы развития ДФО, в частности вопросы применения преференциальных режимов.

Использование искусственного интеллекта, биотехнологий, потенциала креативных индустрий на рынке АТР и глобальную систему лекарственной безопасности обсудят участники дискуссий в рамках блока "Технологическое развитие как гарантия суверенитета". Тематический блок "Дальний Восток будущего" будет посвящен вопросам жилищного строительства, реализации мастер-планов городов, рынку арендного жилья. Участники блока "Образование и воспитание как основа независимости" обсудят модернизацию образовательного процесса и будущее учебных заведений на Дальнем Востоке, реализацию программы академического лидерства "Приоритет-2030. Дальний Восток", а также народосбережение как основу социально-культурного развития России. "Отдельное место в деловой программе форума занимают бизнес-диалоги: российские предприниматели встретятся с коллегами из Индии, Китая, Монголии и стран АСЕАН. Кроме того, состоятся мероприятия молодежного ВЭФ. Участники сессий обсудят перспективы развития ИТ-бизнеса и молодежное сотрудничество с представителями других стран, волонтерские инициативы и вопросы патриотического воспитания молодежи, а также определят точки соприкосновения молодых людей стран АСЕАН, ШОС и БРИКС в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года", - сообщила пресс-служба.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.