В Новосибирской области впервые отправили на экспорт рапсовый жмых

Поставка была произведена в Монголию

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Новосибирская область впервые отправила на экспорт высокобелковый, питательный для животных рапсовый жмых, используемый в качестве подкормки для домашнего скота. Поставка была произведена в Монголию, сообщил в пресс-центре ТАСС руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Александр Баев.

"Впервые в этом году осуществлен экспорт жмыха рапсового с территории Новосибирской области. Более 20 тонн было направлено в Монголию. Обычно начинают с небольших объемов, затем эти объемы наращиваются", - сказал он.

Рапсовый жмых - побочный продукт масложировой промышленности, получаемый из подготовленных семян рапса после отжима масла на прессах различной конструкции. Жмых обладает высокой энергетической ценностью.

По словам Баева, в регионе с начала года произошел рост продукции животного происхождения - на экспорт отправлено более 7 тыс. тонн, что на 1 тыс. больше, чем в прошлом году. Область поставляет такие виды продукции как яйцо, мороженое, рыба, мясо птицы, корма и кормовые добавки. Из продукции растительного происхождения на экспорт в 14 стран отправлено 640 тыс. тонн - это зерновые и зернобобовые культуры. География экспорта Новосибирской области охватывает Монголию, Китай, Японию, в страны ЕС и СНГ. "Есть интерес в ОАЭ, Корее, Саудовской Аравии на нашу продукцию животного происхождения, молочную продукцию, поэтому у АПК Новосибирской области очень хорошие перспективы", - добавил глава управления.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Партрушев при посещении Новосибирской области отметил рост производства рапса.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция АПК. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири.