Правительство Японии повысит субсидии топливным компаниям для снижения цен на бензин

Средняя розничная цена на этот вид топлива в стране достигла $1,26 за литр, что стало самым высоким показателем с 1990 года

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение повысить субсидии компаниям, которые занимаются торговлей бензином в стране, чтобы снизить цену на этот вид топлива. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Мы будем стремиться довести цену на бензин до отметки в 175 иен ($1,2 по текущему курсу) [за литр]", - отметил он, подчеркнув, что власти рассчитывают добиться соответствующей цели уже к октябрю 2023 года. Кисида также подчеркнул, что расширение субсидий начнется с 7 сентября.

Средняя розничная цена на бензин в Японии в среду достигла 185,6 иены ($1,26) за литр, что стало самым высоким показателем с 1990 года, когда в стране начали вести подобную статистику. Цены на горючее в Японии резко пошли вверх с мая после того, как правительство стало снижать государственные субсидии компаниям, которые занимаются торговлей бензином. Кроме того, негативными факторами стали повышение цен на нефть и слабый курс иены по отношению к доллару.

Правительство Японии планировало свернуть программу поддержки цен на топливо в сентябре 2023 года. Однако на фоне рекордного роста стоимости бензина и продолжающегося ослабления иены Кисида поручил проработать новые меры поддержки, чтобы снизить нагрузку на потребителей.