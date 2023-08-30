В Москве производитель стройматериалов ускорил монтаж перегородок благодаря нацпроекту

Объем монтажа готовой продукции вырос на 5% на одного сотрудника

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Производитель стройматериалов в Москве ускорил монтаж перегородок из гипсокартонных листов благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Московский производитель стройматериалов "Воллмакс Констракшн" сократил на 31% время монтажа перегородок из гипсокартонных листов, используемых для отделки помещений, благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", - сказали в пресс-службе.

В качестве пилотного потока компания выбрала процесс изготовления и монтажа перегородок из гипсокартонных листов, которые являются основным элементом в отделке жилых, офисных и производственных помещений. За шесть месяцев эксперты Регионального центра компетенций Москвы совместно с компанией внедрили новый стандарт выполнения работ, скорректировали маршруты движения на строительном объекте при перемещении гипсокартона, оптимизировали способ хранения материалов и их транспортировки.

В результате время производства гипсокартонных листов общей площадью 439 кв. м сократилось с 198 до 137 часов. Объем монтажа готовой продукции вырос на 5% на одного сотрудника - с 1,6 до 1,7 кв. м в час. Кроме того, методике бережливого производства обучены 10 сотрудников и подготовлены два внутренних тренера. Они помогают распространять полученный опыт на остальные подразделения предприятия.

"Компания выполняет полный комплекс услуг по отделке и инженерному оснащению офисных помещений - от разработки дизайн-проекта до сдачи объекта в эксплуатацию, а также подрядные работы по строительству", - добавили в пресс-службе

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.