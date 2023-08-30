Девелопер "Эталон" в первом полугодии увеличил консолидированную валовую прибыль на 13%

Она составила 11 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" в первом полугодии 2023 года увеличила консолидированную валовую прибыль на 13%, до 11 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании о консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

"Консолидированная валовая прибыль выросла на 13% и достигла 11,0 млрд рублей", - отмечается в материалах.

Уточняется, что показатель EBITDA за последние 12 месяцев достиг 17,5 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост оценивается в 27%. Чистая прибыль до распределения стоимости приобретения активов за последние 12 месяцев составила 979 млн рублей.

С середины прошлого года компания вывела на рынок почти 300 тыс. кв. м в региональных проектах и вернулась к устойчивому росту продаж, прокомментировал президент группы "Эталон" Геннадий Щербина. "В результате выручка за I полугодие 2023 года составила 33 млрд рублей, даже с учетом ограниченного спроса в 2022 и первые два месяца 2023 года. На стратегических для компании региональных рынках в этом году мы планируем вывести в продажу 380 тыс. кв. м недвижимости. Мы ожидаем, что возврат к быстрому росту продаж, начиная со второго квартала 2023 года, в совокупности с расширением регионального присутствия и поддержанием рентабельности на высоких уровнях окажет поддержку финансовым результатам будущих периодов", - приводит его слова пресс-служба.

В материалах добавляется, что чистый корпоративный долг (не включает проектное финансирование и денежные средства на счетах эскроу) составил 14,5 млрд рублей, соотношение чистого корпоративного долга и EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (за последние 12 месяцев) составляет 0,74x. "Комфортная долговая нагрузка дает нам возможность вкладывать средства в текущую деятельность и амбициозные стратегические проекты, направленные на дальнейший рост масштабов и эффективности компании", - прокомментировал в свою очередь вице-президент по экономике и финансам группы "Эталон" Илья Косолапов.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. В 2021 году компания начала программу региональной экспансии и уже вышла с новыми проектами на рынок Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга, Тюмени и Казани. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 8,6 млн кв. м.