В РСТ заявили, что турпоток по России летом 2023 года вырос на 12%

Он достиг 17 млн поездок, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Туристический поток по России летом 2023 года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 17 млн поездок. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Рост числа поездок во внутреннем туризме составил 12%. Граждане России за три месяца лета совершили 17 млн поездок (с размещением в отелях - прим. ТАСС) против 15 млн с небольшим в прошлом году", - сказал он.

Рейтинг самых популярных у туристов регионов традиционно возглавили Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская, Свердловская, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Новосибирская области. При этом максимальный прирост турпотока показали Иркутская область, Красноярский край, Мурманская и Оренбургская области, Хабаровский край, Кемеровская, Новосибирская, Саратовская, Тюменская и Вологодская области.

Рейтинг с минимальным приростом числа поездок возглавляет Севастополь, который потерял 28%, а также Крым - 22%. Далее следуют Новгородская и Белгородская области, Кабардино-Балкарская Республика и другие, рассказал эксперт.