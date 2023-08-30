Путин одобрил предложения Совбеза по развитию станкостроения

По словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, "этому делу правительство будет сейчас уделять очень серьезное внимание"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Совет безопасности представил президенту России Владимиру Путину предложения по развитию станкостроения и получил его одобрение, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Мы сделали доклад президенту по станкостроению. Получили одобрение. Очень много ведомств и учреждений приняло участие в подготовке - больше 50. И этому делу правительство будет сейчас уделять очень серьезное внимание", - отметил Патрушев на совещании по участию российских вузов в обеспечении технологической независимости страны.