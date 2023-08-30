В ОЭЗ "Пермь" появятся три новых резидента с общим объемом инвестиций около 17 млрд рублей

Заявки будущих резидентов одобрил экспертный совет

ПЕРМЬ, 30 августа. /ТАСС/. Три новых резидента с общим объемом инвестиций около 17 млрд рублей появятся в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Пермь". Заявки будущих резидентов одобрил экспертный совет, сообщили в управляющей компании "ОЭЗ "Пермь".

"Представленные членам экспертного совета ОЭЗ бизнес-планы были признаны соответствующими критериям оценки и были единогласно поддержаны. В результате все три компании, подавшие заявки, получат статус резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь", - рассказали в управляющей компании, отметив, что следующим этапом станет подготовка и подписание соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности.

Новыми резидентами особой экономической зоны в Перми станет АО "ОДК-Пермские моторы". Предприятие построит производственный комплекс по серийному изготовлению авиационных двигателей на земельном участке общей площадью 10 га. Объем инвестиций в проект составит около 16,6 млрд рублей без учета НДС. После строительства нового производственного комплекса "ОДК-ПМ" планирует создать 417 новых рабочих мест. Также компания ООО "Лифт-Сервис" построит новый комплекс по производству пассажирских и грузопассажирских подъемных устройств, в том числе платформ для инвалидов. Завод разместится на участке площадью 1 га, объем инвестиций составит порядка 123 млн рублей без НДС и позволит создать 50 новых рабочих мест. Кроме того, ООО "Прокси" создаст на территории ОЭЗ "Пермь" на участке площадью 2 га производство специального технологического оборудования для машиностроительной, нефтегазовой и строительной отраслей. Предприятие будет производить емкостное, смесевое, транспортное оборудование, металлические конструкции и другую продукцию. Компания намерена вложить в этот проект 279 млн рублей без НДС и создать 120 новых рабочих мест.

"Особая экономическая зона - одно из приоритетных направлений деятельности правительства Пермского края по развитию промышленности. Мы продолжаем работу по поддержке инвесторов в реализации их проектов и будем им всесторонне помогать, так как заинтересованы в развитии экономики региона. Продукция производств, которую планируют выпускать в особой экономической зоне потенциальные резиденты, будет востребована не только в нашей стране, но и во всем мире", - отмечал ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Ранее были одобрены заявки еще четырех компаний о присвоении им статуса резидента ОЭЗ "Пермь". Ими стали проекты ООО "Пермская судоверфь", которое намерено модернизировать производство по выпуску речных и морских судов, металлоконструкций, остановочных и причальных комплексов, ООО "Осенцовский сталепрокатный завод" с проектом создания металлургического завода по производству сортового проката. Также свое производство синтетических восков на территории особой экономической зоны "Пермь" готово наладить ООО "Форпласт", а ООО "Стелла Пластик" построит завод по производству пластиковых изделий.

Об ОЭЗ "Пермь"

ОЭЗ "Пермь" начала работать в регионе в августе 2022 года. Она расположена на территории Осенцовского промышленного узла - одного из крупнейших в стране транспортных узлов. Создание ОЭЗ является основным этапом проекта "Новая промышленность". На сегодняшний день 46 предприятий Пермского края производят в Осенцовском промузле погрузку и выгрузку нефти и нефтепродуктов, строительных материалов, металлолома, промсырья, химических и минеральных удобрений, машин и оборудования. По погрузке нефтеналивных грузов станция Осенцы занимает пятое место на сети железных дорог. Погрузка и выгрузка на станции составляет более 600 вагонов в сутки.