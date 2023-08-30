На Украине второй день подряд регистрируют рекорды потребления электроэнергии

Как сообщили в "Укрэнерго", энергосистема страны вновь принимала экстренную помощь из Польши и Румынии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Рекордно высокое потребление электроэнергии второй день подряд регистрируется на Украине, энергосистема вновь принимала экстренную помощь из Польши и Румынии. Об этом свидетельствуют данные национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Потребление продолжает бить рекорды. Вчера, 29 августа, в период вечернего максимума спрос на электроэнергию на 0,7% превысил предыдущий рекордный показатель - 28 августа", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Там добавили, что из-за высокого потребления пришлось включать в работу блоки электростанций, которые должны были вывести в ремонт и на обслуживание перед новым сезоном. Также пришлось вновь прибегнуть к аварийным поставкам из-за рубежа, что является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования, которая не требует отключения потребителей. Объем полученной помощи в этот раз составил вдвое больше, чем сутками ранее, - 2 650 МВт·ч.

На Украине в последнее время из-за жаркой погоды регистрируется высокий уровень потребления электричества. "Укрэнерго" постоянно призывает граждан экономить свет, не включать мощные электроприборы хотя бы в часы пиковых нагрузок. Страна уже неоднократно была вынуждена прибегать к аварийным поставкам. Их объем в некоторые дни достигал 3 900 МВт·ч.

Также Украина ежедневно импортирует электроэнергию в рамках плановых поставок. По данным "Укрэнерго", 30 августа страна получит 2 000 МВт из Молдавии и Словакии, экспорт не осуществляется.