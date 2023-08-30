"Калашников" за год нарастил объемы выпуска стрелкового оружия на 40%

Выпуск управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь" вырос почти в 1,5 раза, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" за последний год нарастил объемы производства стрелкового оружия на 40%, а выпуск управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь" за этот период также вырос почти в 1,5 раза. Об этом сообщил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Сегодня "Калашников" - флагман российской оборонки, который вносит существенный вклад в достижение целей специальной военной операции. За год компания нарастила объемы выпуска стрелкового оружия на 40%. Почти в 1,5 раза увеличено производство высокоточных ракет "Вихрь", "Стрела" и "Китолов". Кроме того, в разы увеличено производство беспилотников. Этот тренд в дальнейшем будет только усиливаться", - привели его слова в Ростехе.

В апреле "Калашников" отчитывался о том, что уже за первые два месяца года нарастил производство по ряду направлений на 20% в сравнении с показателями 2022 года.

О ракете "Вихрь"

Управляемая авиаракета "Вихрь" предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, оснащенных блоками динамической защиты, а также среднескоростных воздушных целей (вертолеты, штурмовики и беспилотники). В настоящее время ракета входит в состав вооружения Ка-52. Модернизированные ракеты "Вихрь-1" войдут в состав вооружения еще одного ударного вертолета - Ми-28Н.

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении экипажами российских вертолетов западной бронетехники Вооруженных сил Украины с помощью ракет "Вихрь". Как отмечают эксперты, благодаря тандемной боевой части ракета способна уничтожить практически любой западный танк.