30 августа, 10:35,
обновлено 30 августа, 10:42

Председателем совета директоров "Калашникова" переизбрали Бекхана Оздоева

Как отметили в госкорпорации, на этом посту он продолжит способствовать решению стратегических задач компании

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев переизбран председателем совета директоров концерна "Калашников", сообщили в госкорпорации.

"Индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев переизбран председателем совета директоров концерна "Калашников". На этом посту он продолжит способствовать решению стратегических задач компании, в том числе связанных с увеличением объемов производства новейших образцов оружия и беспилотной техники", - сообщили там.

Оздоев занимает пост председателя совета директоров "Калашникова" с ноября 2021 года. 

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