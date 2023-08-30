Председателем совета директоров "Калашникова" переизбрали Бекхана Оздоева

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев переизбран председателем совета директоров концерна "Калашников", сообщили в госкорпорации.
"Индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев переизбран председателем совета директоров концерна "Калашников". На этом посту он продолжит способствовать решению стратегических задач компании, в том числе связанных с увеличением объемов производства новейших образцов оружия и беспилотной техники", - сообщили там.
Оздоев занимает пост председателя совета директоров "Калашникова" с ноября 2021 года.