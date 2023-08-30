"Интер РАО" намерена выплатить 2,65 млрд рублей налога на сверхприбыль в 2023 году

Владимир Путин ранее подписал закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Интер РАО" намерена воспользоваться "скидкой" по налогу на сверхприбыль и выплатить в 2023 году 2,65 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Конечно, мы исполним соответствующие требования правительства. Прогнозная общая по всем компаниям группы сумма налога - 5,3 млрд рублей. Однако есть возможность воспользоваться налоговым вычетом 50%, если оставшиеся 50% внести в октябре - ноябре 2023 года. Что, собственно, мы и намерены сделать", - сказали в компании.

4 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Единовременный налог на сверхприбыль заплатят крупные компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей, с рядом исключений по сферам деятельности компаний.

Налоговая база для налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. В случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль.