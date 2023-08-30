ФРГ может потерять до 1,7 млн рабочих мест из-за высоких цен на энергоносители

По оценкам экспертов, если власти республики не примут меры для сдерживания цен, Германии как промышленному центру в ближайшие 10-15 лет грозит "снижение валовой добавленной стоимости на 1,7-4,5% из-за высоких затрат на энергоносители и основные материалы"

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Экономике Германии грозит потеря до 1,7 млн рабочих мест в следующие 15 лет из-за высоких цен на энергоносители. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте аналитического центра Dezernat Zukunft.

По оценкам экспертов Института германской экономики в Кельне и международной консалтинговой фирмы Frontier Economics, если власти республики не примут необходимые меры для сдерживания цен, Германии как промышленному центру в ближайшие 10-15 лет грозит "снижение валовой добавленной стоимости на 1,7-4,5% из-за высоких затрат на энергоносители и основные материалы". Если события будут развиваться по умеренному сценарию, то страна потеряет "1,3 млн рабочих мест", в худшем случае без работы могут остаться "до 1,7 млн человек". Отмечается, что рост увольнений можно сдержать, однако "полностью избежать его не удастся".

Как отмечается в заявлении центра, "вопреки распространенным в настоящее время утверждениям", даже в долгосрочной перспективе после 2030 года цены на электроэнергию в Германии останутся выше, чем в Австралии, Испании, Марокко, Норвегии, ОАЭ, США и Чили. "В ходе энергетического поворота к 2045 году затраты на производство энергии в Германии снизятся, но даже в этом случае они будут до 100% выше, чем в таких благоприятных странах, как США", - говорится в тексте. В частности, эксперты прогнозируют, что себестоимость производства зеленого водорода в ФРГ будет от "30% до 65% дороже, чем средний показатель" в других вышеупомянутых странах.

Согласно результатам опроса Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK), опубликованным 29 августа, 52% германских фирм негативно оценивают влияние на свою деятельность политики энергетического перехода, проводимой властями страны. По словам заместителя гендиректора DIHK Ахима Деркса, многие германские предприятия беспокоятся о возможной нехватке энергоснабжения в среднесрочной и долгосрочной перспективе и из-за роста цен на электричество как никогда раньше сомневаются в собственной конкурентоспособности.

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", а также российский трубопроводный газ из-за диверсий на трех ветках "Северных потоков". Согласно опубликованному в июле исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме. Председатель Ассоциации германских профсоюзов Ясмин Фахими заявила 17 августа, что Германия не может преодолеть экономический спад из-за высоких цен на энергоносители.