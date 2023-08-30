Путин встретился с Игорем Шуваловым

Президент России и глава ВЭБ.РФ обсудили вопросы текущей деятельности организации

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с председателем госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Во время беседы обсуждались вопросы текущей деятельности организации.

В частности, Шувалов заметил, что, несмотря на то, что регулирование банковского и корпоративного сектора позволяет не предоставлять публичную отчетность о деятельности, он хотел бы раскрыть некоторые данные, так как итоги 2022 года были для ВЭБ.РФ позитивными.

Шувалов также сообщил Путину о реализуемых госкорпорацией проектах. По его словам, все, что касается развития городской экономики, для ВЭБ.РФ является приоритетным. "Очень хорошо", - отреагировал Путин.