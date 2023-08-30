Замглавы МИД РФ и кубинский министр обсудили укрепление взаимодействия в сфере энергетики

Сергей Рябков и Висенте де ла О Леви на встрече также подтвердили позицию о необходимости безотлагательного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви обсудили укрепление двустороннего взаимодействия в сфере энергетики, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"30 августа заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. А. Рябков встретился с министром энергетики и горнорудной промышленности Республики Куба В. де ла О Леви, прибывшим в Россию с рабочим визитом. В ходе встречи, прошедшей в присущей российско-кубинскому диалогу атмосфере дружбы и взаимопонимания, обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере энергетики, в духе стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе встречи также была обоюдно подтверждена позиция о необходимости безотлагательного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США и категорической неприемлемости применения односторонних санкций в нарушение Устава ООН, общепризнанных принципов и норм международного права.