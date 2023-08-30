Компания в Москве в два раза увеличила выпуск кофе за год

"Шишкин лес" ориентируется на запрос потребителя

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский производитель "Шишкин лес" за год увеличил выпуск зернового кофе в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Город создает комфортные условия для ведения бизнеса, активно поддерживает развитие в том числе пищевой отрасли промышленности. Так, московские производители успешно наращивают выпуск продукции, расширяют ассортимент и открывают новые для себя направления. В частности, компания "Шишкин лес", специализирующаяся на изготовлении бутилированной воды, увеличила объем выпуска кофе в два раза за последний год", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

Отмечается, что предприятие ориентируется на запрос потребителя. Так, более пяти лет назад здесь начали выпускать кофе, сегодня это зерновой кофе и в капсулах. Зеленый кофе импортируется из стран Латинской Америки и Африки. Остальные производственные этапы успешно импортозамещены.

Компания уже более 25 лет производит бутилированную воду и сегодня занимает одну из лидирующих позиций в этом сегменте на отечественном рынке. На предприятии есть лаборатория контроля качества и собственные мощности по добыче воды и водоподготовке. Природная формула лишь слегка корректируется в процессе, чтобы сохранить натуральные свойства готовой продукции.

"Мы заботимся о потребителях, которые выбирают наши продукты. На протяжении всего процесса производства ведется тщательный контроль качества. Только после успешного прохождения всех этапов кофе поступает в продажу", - добавил директор по производству кофейной продукции Николай Макаров.