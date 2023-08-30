Эксперты сообщили о росте продаж российского fashion-ретейла с начала года на 19%

По данным "Сбераналитики", несмотря на уход некоторых иностранных брендов, этот рынок показал 9-процентный рост

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Продажи российских производителей одежды в январе - июле 2023 года выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О результатах проведенного исследования сообщила пресс-служба Сбера.

"За семь месяцев 2023 года продажи российских производителей одежды выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на уход ряда иностранных брендов, рынок fashion-ретейла показал 9-процентный рост", - говорится в исследовании от "Сбераналитики".

Кроме того, за прошедший год россияне стали больше тратить на одежду и обувь: их доля в структуре расходов увеличилась с 6,7% до 7,2%. При этом средний чек на одежду и обувь составил 2,5 тыс. рублей. Объем онлайн-продаж в этом сегменте за год вырос с 22% до 27%.

Кроме того, покупатели, ранее приобретавшие одежду в магазинах ушедших брендов, стали чаще покупать такие товары на маркетплейсах: объем трат на них вырос на 41%, при этом клиентов стало на 39% больше. Также на 35% увеличилось число клиентов мультибрендовых магазинов.

Расходы на одежду и обувь выросли у всех независимо от заработка, отмечается в исследовании. Больше всего на эту категорию товаров тратят люди с очень низким и очень высоким уровнем доходов - 7,9% и 7,8% соответственно. Наибольшая доля расходов в общем обороте приходится на женщин в возрасте от 35 до 44 лет (20%), от 45 до 54 лет (15%), от 25 до 34 лет (11%) и на мужчин в возрасте от 35 до 44 лет (10%).

Исследования "Сбераналитики" основаны на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 106 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников.