30 августа, 11:07,
обновлено 30 августа, 11:21

Захарова заявила, что зерновая сделка будет одной из тем встречи глав МИД РФ и Турции

© ТАСС/ Ruptly

Без участия России этой сделки быть не может, заявила официальный представитель российского ведомства

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Зерновая сделка будет одной из тем обсуждения на предстоящих в Москве переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Турции Хакана Фидана. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Как ожидается, конечно, одной из тем предстоящих российско-турецких переговоров на уровне министров иностранных дел, которые я сегодня проанонсировала, станет ситуация вокруг стамбульских договоренностей и прекращенной 17 июля черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия, и действующего меморандума Россия - ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта", - сказала дипломат.

Без участия России зерновой сделки быть не может, заявила Захарова.

"Если речь идет о соглашении, в котором участвует Россия, то без России оно работать не может. Это невозможно физически", - сказала она, отвечая на вопрос о материалах турецких СМИ, в которых говорится о продлении зерновой сделки без участия России. 

Теги:
ТурцияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
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