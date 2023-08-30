Арбитражный суд признал незаконными торги о передаче участков под КРТ в Новосибирске

Жалобу в ФАС на действия департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска подало ООО "СЗ "Акация на Ватутина"

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области поддержал вывод управления ФАС по региону и признал незаконными результаты торгов по передаче участка в центре Новосибирска под комплексное развитие территории. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

"Арбитражный суд Новосибирской области подтвердил правомерность решения Новосибирского УФАС России, касающегося торгов на право заключения договора о развитии территории города Новосибирска в границах улиц Ипподромской, улиц Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах", - сообщили в управлении.

Как уточнили в УФАС, жалобу в ведомство на действия департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска подало ООО "СЗ "Акация на Ватутина". Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к выводу о неправомерности допуска до участия в торгах ряда хозяйствующих субъектов. "Заказчику (организатору торгов) было выдано соответствующее предписание об отмене торгов в срок до 23 июня 2023 года, которое на 30 августа 2023 года не исполнено. При этом, учитывая высокую социальную значимость реализуемого проекта Новосибирским УФАС России было указано как на необходимость изменения подхода к оценке заявок со стороны организатора торгов, так и на необходимость формирования более полного пакета документов в составе заявок со стороны участников торгов", - отметили в ведомстве.

Ранее местные издания и депутаты Горсовета Новосибирска обратили внимание на то, что участок, прилегающий к спорткомплексу "Локомотив-Арена", был продан практически без торгов компании, которая, по данным СМИ, аффилирована с одним из крупных застройщиков города. Прокуратура провела проверку и внесла представление мэру города Анатолию Локтю.