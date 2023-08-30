Минфин: до экономики не дошли 1,6 трлн руб. авансовых субсидий и средств по госконтрактам

Газета "Известия" ранее написала, что несмотря на крупное авансирование госконтрактов в начале года, существенные средства "оседают" на казначейских счетах

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Недоведенные до экономики в первом полугодии 1,6 трлн рублей бюджетных средств являются авансовыми субсидиями и зарезервированными средствами по госконтрактам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Ранее газета "Известия" написала, что несмотря на крупное авансирование госконтрактов в начале года, существенные средства "оседают" на казначейских счетах. В результате в первом полугодии до экономики не было доведено 1,6 трлн рублей из бюджета.

"1,6 трлн рублей - это авансовые субсидии и зарезервированные средства по госконтрактам, которые в установленном российским бюджетным законодательством порядке доводятся до главных получателей средств федерального бюджета в полном объеме и расходуются в соответствии со сметами и планами финансирования в течение года", - пояснили в Минфине.

Там уточнили, что по состоянию на 1 июля объем остатков средств федерального бюджета по казначейскому сопровождению составлял около 1,47 трлн рублей, а на 28 августа показатель снизился до 1,37 трлн рублей. "В связи с этим некорректно утверждать об "осевших" средствах бюджетополучателей в размере 1,6 трлн рублей", - добавили в Минфине.

В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил возможность для организаций, участвующих в госзакупках, получать в нынешнем году в качестве аванса до 50% от цены контракта. Практику повышенного авансирования госконтрактов правительство использовало в 2022 году для повышения устойчивости российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Эта мера доказала свою эффективность, дала бизнесу возможность быстрее адаптироваться к новым условиям работы, считают в кабмине.