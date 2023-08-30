В РСТ заявили, что порядка 5 млн организованных туристов из РФ летом побывали за рубежом

Чаще всего россияне покупали туры в Турцию, Абхазию и ОАЭ, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Порядка 5 млн организованных туристов из России совершили путешествия за рубеж летом 2023 года, чаще всего россияне покупали туры в Турцию, Абхазию и ОАЭ. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"5 млн организованных туристов путешествовали за три летних месяца в другие страны", - сказал он.

Самыми популярными зарубежными направлениями среди российских организованных туристов летом стали: Турция (не менее 2,6 млн туристов за три летних месяца), Абхазия (1,2 млн), ОАЭ (350 тыс.), Египет (300 тыс.) и Таиланд (180 тыс.) Кроме того, россияне путешествовали на Мальдивы (55 тыс. человек), Кубу (35 тыс.), Шри-Ланку (27 тыс.) и Сейшелы (11 тыс.), рассказал Горин.

Что касается Таиланда, то за полгода его посетили 800 тыс. россиян. Это достаточно высокая динамика восстановления турпотока, отметил эксперт.