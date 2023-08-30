30 августа, 11:34

Минсельхоз заявил, что в России собрали более 100 млн тонн зерна

Уборка зерна по стране "перешла экватор", добавили в ведомстве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские аграрии собрали более 100 млн тонн зерна, уборка зерна по стране "перешла экватор". Об этом сообщил Минсельхоз России в своем Telegram-канале.

"В целом по стране уборка зерна перешла экватор. Намолочено свыше 105 млн тонн", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 43 регионах страны стартовал сев озимых. Сейчас засеяно 1,7 млн га, в планах - 20 млн га. Объем закупки удобрений при этом сейчас превышает прошлогодний уровень.

Министерство также сообщило, что в настоящее время до аграриев доведено 80% средств господдержки. "Это также выше, чем в прошлом году", - отмечается в сообщении Минсельхоза. 

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