В РФ могут ввести требования об уведомлении ГИБДД о продаже машины

По предложению Национального автомобильного союза, перекупщик должен быть обязан зарегистрировать транспортное средство

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Национальный автомобильный союз (НАС) просит МВД РФ рассмотреть возможность введения обязательного требования для продавцов уведомлять органы ГИБДД о продаже транспортного средства. Соответствующее письмо направил президент НАС Антон Шапарин в адрес министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева (копия письма есть в распоряжении ТАСС).

"Прошу вас рассмотреть возможность: внесения поправок в ФЗ "О регистрации транспортных средств" с тем, чтобы прямо запретить новым собственникам совершение регистрационных действий с транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке <…>; введения требований к продавцу об обязательном уведомлении органов ГИБДД о факте продажи транспортного средства", - говорится в обращении. По предложению НАС, любой перекупщик, будь то физическое или юридическое лицо, должен быть обязан зарегистрировать транспортное средство.

В письме Шапарин отмечает, что, согласно законодательству РФ, новый владелец обязан в течение 10 дней с момента покупки поставить транспортное средство на учет. В случае нарушения этих требований гражданину выписывается штраф в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей. При этом срок давности привлечения к ответственности за нарушение правила составляет два месяца.

"Транспортное средство может сменить собственника в течение вышеупомянутого 10-дневного периода для постановки транспортного средства на государственный регистрационный учет. При этом отсчет данного периода начинается с указанной в договоре купли-продажи даты. Таким образом, если транспортное средство будет еще раз перепродано, то привлечь к ответственности его собственника по ст. 19.22 КоАП РФ не представляется возможным, обязанность по регистрации транспортного средства не выполнил предыдущий собственник. Если реальный собственник сменит шесть договоров купли-продажи, то "промежуточный" даже не сможет быть привлечен к ответственности", - говорится в письме.

В обращении к МВД Шапарин подчеркнул, что наличие такого пробела в законодательстве приводит к тому, что такие автомобили могут не иметь полиса ОСАГО, а штрафы с камер за нарушение ПДД не приходят реальному собственнику автомобиля. По словам президента НАС, этой лазейкой активно пользуются перекупщики - как физические, так и юридические лица. Таким образом, граждан вводят в заблуждение о количестве собственников автомобиля.