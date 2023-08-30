ВЭБ намерен продвигать механизм Фабрики проектного финансирования с региональными банками

Госкорпорация запускает первые два фонда акционерного капитала, отметил ее глава Игорь Шувалов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ВЭБ.РФ планирует продвигать механизм Фабрики проектного финансирования с региональными банками, рассказал председатель госкорпорации Игорь Шувалов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Основные банки-партнеры, с которыми мы работаем, - это Сбер, ВТБ и некоторые другие с государственным и негосударственным участием. Мы сейчас будем пытаться продвигать механизм Фабрики проектного финансирования не с крупнейшими банками, а с некоторыми региональными. Для этого есть все возможности", - сказал Шувалов.

Глава госкорпорации добавил, что ВЭБ.РФ с партнерами запускает первые два фонда акционерного капитала. Общий лимит с участием ВЭБа в таких фондах составит 200 млрд рублей.

Ранее ВЭБ.РФ объявил о намерении создать такой фонд совместно с банком ВТБ. Госкорпорация сообщала, что объем фонда составит до 50 млрд рублей, доля инвестиций ВТБ в фонд - 2/3, ВЭБ.РФ - до 1/3.