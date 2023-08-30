В РСТ сообщили, что летний отдых за рубежом в 2023 году подорожал на 20-40%

Курс рубля за год в среднем снизился на 80%, напомнил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Летний организованный отдых за рубежом для россиян летом 2023 года подорожал на 20-40% в зависимости от направления из-за ослабления курса рубля. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Средний коэффициент повышения цен для международных путешествий составил около 20-40% в зависимости от направления и изменения цен, которые были, например, в Турции", - сказал он.

Эксперт напомнил, что курс рубля за год в среднем снизился на 80%. При этом для пакетных туров повышение цен было менее значительным, чем для самостоятельных путешествий.

В этом году РСТ фиксирует существенное увеличение международной авиаперевозки, что способствует расширению доступных для россиян туристических направлений. Сейчас российские туристы могут добраться прямыми рейсами в 36 стран. Также союз отмечает снижение глубины продаж зарубежных путевок, рассказал Горин.