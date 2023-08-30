Польский концерн Orlen приступил к расширению подземного газохранилища

Благодаря этому общая емкость национальных газохранилищ возрастет на 25% и превысит 4 млрд куб. м, сообщил председатель правления концерна Даниэль Обайтек

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Польский энергетический концерн Orlen приступает к расширению крупнейшего из своих подземных газохранилищ в местечке Вежховице в Дольношленском воеводстве на юго-западе страны. Об этом агентству РАР сообщил председатель правления концерна Даниэль Обайтек.

"Благодаря расширению резервуара в Вежховице общая емкость национальных газохранилищ возрастет на 25% и превысит 4 млрд куб. м", - сказал он.

По словам главы Orlen, "расширение тесно связано с энергетической безопасностью [Польши], важность обеспечения которой в эти времена неопределенности возрастет". Он добавил, что в настоящее время газовые резервуары Польши заполнены на 95%.

В газохранилище в Вежховице сконцентрированы крупнейшие в Польше запасы газа. Строительство резервуаров стоило около 570 млн злотых (примерно $138 млн). После ввода в строй новых емкостей газовый резерв хранилища возрастет с 1,3 млрд куб. м газа до 2,1 млрд.

В настоящее время Orlen владеет в Польше 7 подземными газохранилищами общим объемом в 3,3 млрд куб. м.