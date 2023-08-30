30 августа, 11:41,
обновлено 30 августа, 11:46
Военная операция на Украине

"Алмаз-Антей" увеличивает поставки средств контрбатарейной борьбы в зону СВО

© Минобороны России

Генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Алмаз-Антей" наращивает темпы производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в войска в зону спецоперации. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

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Шойгу в среду проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Тульской области, в том числе на входящем в концерн "Алмаз-Антей" предприятии, выпускающем современные радиолокационные системы.

"Генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил Сергею Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции", - приводит слова Новикова военное ведомство РФ. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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