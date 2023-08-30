Тимати и Пинский приобрели 60 ресторанов у франчайзи Domino's Pizza

Ресторатор Антон Пинский заявил, что они не покупали бренд и бизнес иностранных владельцев сети

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский не покупали бренд и бизнес иностранных владельцев сети пиццерий Domino's Pizza в России, они приобрели 60 ресторанов у франчайзи сети, кроме того, договорились о сотрудничестве еще с несколькими партнерами, сообщил Пинский журналистам в среду.

"Мы у Domino's ничего не покупали. Мы выкупили порядка 60 пиццерий у их франчайзи, которые от новости о том, что они (иностранные владельцы бренда - прим. ТАСС) собираются покинуть рынок, пребывали в некотором шоке, потому что они от них полностью зависели", - сказал Пинский в ходе презентации совместного с Юнусовым проекта - сети Doмиno Pizza.

"Понятно, что, с одной стороны, мы преследуем цель построить бизнес и заработать, но, с другой стороны, попутно выполняем много других целей, в том числе помогли этим франчайзи. У некоторых мы порядка 60 точек купили, другие согласились под вновь созданным брендом с нами работать. Сейчас будет какой-то переходный период, в течение месяца, за который мы сохраним и оставим то лучшее, что было, но большую часть переделаем - с нашими рецептами, под нашим контролем качества и так далее", - добавил ресторатор.

В пресс-релизе проекта уточняется, что партнеры уже выкупили 68 франчайзинговых ресторанов и объединяют вокруг себя других франчайзи. По словам Пинского, партнеры также договорились о сотрудничестве еще с 60 ресторанами - предполагается, что они могут начать работу под новым брендом в течение месяца.

О проекте

Согласно пресс-релизу, ребрендинг будет происходить поэтапно, по мере присоединения франчайзинговых партнеров. Он коснется в том числе операционных процессов: будет улучшена рецептура блюд, внедрена система проверки качества на основе искусственного интеллекта. Франчайзи и сотрудникам предложат новые условия.

"Рестораны сети будут работать только с локальными поставщиками, в том числе "Черкизово", "Ремитом" и "Черемушками", а также на российском программном обеспечении", - добавляется в сообщении.

"Наша задача - остаться в том же ценовом бюджете, к которому привык клиент Domino's Pizza, но в рамках этого бюджета сделать лучше, вкуснее и интереснее. Это сложная задача, которую мы в течение месяца реализуем", - сказал в свою очередь Юнусов. Пинский также уточнил, что "общий порядок инвестиций, которые уже произвели и предстоит произвести, - это сотни миллионов рублей".